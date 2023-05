Com Barroca, Ceará precisa de 12 finalizações para marcar um gol na Série B

O Ceará faz uma campanha decepcionante na Série B do Brasileiro após 5 rodadas, ocupando a 17ª colocação com apenas 4 pontos. E analisando os números com o novo técnico, Eduardo Barroca, o Vovô precisará melhorar no quesito finalizações, mais precisamente na 'pontaria'.

Sob o comando do técnico, são 3 partidas (ABC, Ponte Preta e Vitória), e 25 tentativas de finalização nos três jogos, com apenas 2 gols marcados. Assim, são 12,5 finalizações para marcar um gol. Por jogo, a média de finalizações é de 8,3 por partida. Os números são do Sofascore.

E se tratando de finalizações certas, o índice com Eduardo Barroca é de apenas 32%. São 25 finalizações e apenas 8 certas em 3 partidas.

A imprecisão nas finalizações é clara quando os números são analisados. Contra o ABC, em sua estreia, os números são melhores, com 10 finalizações, 6 certas e 2 gols.

Mas nos dois jogos seguintes o nível foi abaixo: contra a Ponte Preta, foram 5 finalizações e 1 certa, e diante do Vitõria no PV, foram 10 finalizações e outra vez apenas uma certa.

Impressões do treinador

O treinador admitiu, após a derrota para o Vitória/BA no PV, que o time precisa ser mais efetivo nas finalizações:

"Nos faltou realmente a efetividade de chutar mais bola no gol, de nos cruzamentos a gente chegar na área com bastante gente, concluir os lances de cruzamento com finalização. E acho que isso aconteceu muito por mérito da equipe do Vitória".

Legenda: Treinador chega a sua segunda derrota no comando técnico do Ceará. Foto: Israel Simonton / Ceará SC

Em seguida, Barroca declarou que o Ceará precisa controlar mais o jogo e criar oportunidades:

"É fazer com que esse volume de jogo e controle de jogo se tornem resultado. E a forma de se tornar resultado é chutar de fora da área, tendo uma bola parada efetiva, cruzando e fazendo movimento de infiltração. São as quatro formas de fazer gol em futebol. Então a gente vai trabalhar muito essas quatro formas. Só tem como fazer isso treinando, repetindo e cobrando. Enquanto não pudermos fazer isso na prática, vamos usar o vídeo".

O Alvinegro volta a jogar no sábado (11), contra o Tombense/MG, no PV, às 18h15, pela 6ª rodada da Série B.

Finalizações do Ceará com Barroca na Série B

ABC 1x2 Ceará

10 finalizações

6 chutes ao gol

2 gols

Ponte Preta 0x0 Ceará

5 finalizações

1 chute ao gol

Nenhum gol

Ceará 0x2 Vitória

10 finalizações

1 chute ao gol

Nenhum gol