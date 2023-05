Nicolas ou Vitor Gabriel? Após chegada de Barroca, esquenta disputa pela 'camisa 9' do Ceará

No último sábado (13), o Ceará venceu o Tombense/MG por 2 a 0 no Presidente Vargas pela Série B do Campeonato Brasileiro, com gols de Erick e Nicolas. A partida, o centroavante marcou seu primeiro gol pelo Ceará, no 5º jogo com a camisa alvinegra. Para a partida, Nicolas foi o escolhido como titular da 'camisa 9', na função de centroavante, ganhando o posto de Vitor Gabriel.

A mudança foi uma das novidades após a chegada do técnico Eduardo Barroca, que tem revezado os dois centroavantes.

Nicolas foi titular contra a Ponte Preta (nenhum gol) e Tombense, enquanto Vitor Gabriel diante do ABC (2 gols) e Vitória (nenhum gol).

Como ainda está em começo de trabalho, Barroca tem testado os dois, que possuem características de jogo diferentes, com Nicolas se movimentando mais e Vitor Gabriel com mais presença física e de área. Então, a pergunta que o torcedor do Ceará tem feito é: quem deve deve ser o centroavante do Ceará?

O que diz Barroca

O técnico Eduardo Barroca não respondeu diretamente a pergunta, mas explicou o que ele espera de quem ocupar a função de centroavante:

"Na minha forma de pensar o jogo, o centroavante não tem só a função de empurrar a bola para dentro. Quando ele não fizer o gol, ele precisa de outras coisas para a equipe. E o Nicolas tem isso. Ele pressiona, ajuda na bola aérea, ele compacta junto com a equipe. É um jogador experiente, que entrega muito e eu tenho uma expectativa muito grande de vê-lo continuar crescendo", explicou o técnico do Vovô.

O atacante Nicolas se disse muito feliz pelo 1º gol marcado pelo Ceará.

"Feliz demais pelo primeiro gol, pela vitória, é um passo muito importante. É uma retomada. Espero que a gente consiga atingir os nossos objetivos na temporada", avaliou o atacante.

Números de Nicolas e Vitor Gabriel

Vitor Gabriel começou o ano como titular absoluto do Vovô. Foram 9 gols marcados em 23 jogos (19 como titular), com 4 assistências.

Ele foi titular absoluto com Morínigo e os outros centroavantes - Alvaro, Luvannor e Hygor Cléber - só atuavam quando Vitor Gabriel era poupado ou estava suspenso.

Já com Barroca, ele ficou fora por opção nas duas vezes que Nícolas foi titular, contra Ponte Preta e Tombense (em ambos sequer entrou no decorrer), evidenciando uma disputa pela posição.

Na Série B com o novo treinador, foi titular contra o ABC (jogou 62 minutos) e marcou 2 gols, e 77 minutos contra o Vitória, quando foi titular e não marcou.

O atacante do Ceará, após ser preterido por Nícolas fez um post em sua rede social desabafando.

Legenda: Vitor Gabriel fez publicação em sua rede social afirmando que o silêncio dele será sua melhor resposta Foto: Reprodução / Twitter

Já Nícolas, chegou ao Ceará no dia 20 de abril e não foi inscrito na Copa do Nordeste. Assim, ele só entrou em campo pela Série B: foram 45 minutos contra o Guarani vindo do banco, 28 diante do ABC entrando no decorrer do jogo, titular contra a Ponte jogando os 90 minutos, sendo reserva contra o Vitória e jogando 13 minutos, e por fim, titular contra o Tombense os 90 minutos e marcando 1 gol.

Assim, Nicolas tem mais minutos em campo na Série B com Barroca (221), enquanto Vitor Gabriel tem apenas (139).

Com os dois disponíveis, o Ceará volta a jogar pela Série B no domingo (21), às 15h30 contra o Criciúma, no Henriberto Hulse.