Presidente do Fortaleza afirma que Fernando Miguel chega para ser titular: "cara seguro"

O goleiro Fernando Miguel, recém-contratado pelo Fortaleza, chega para ser titular do clube na temporada 2022. A informação foi revelada pelo presidente Marcelo Paz em entrevista ao Central do Mercado, do ge.globo.

Na última temporada, o arqueiro defendeu as cores do Atlético-GO e disputou 54 partidas. Com 35 anos, o experiente goleiro passou ainda por Juventude, Vitória e Vasco.

"O treinador que vai escalar e ver quem vai jogar mais e quem vai jogar menos, mas a gente trouxe o Fernando Miguel com a expectativa que ele seja o número 1 e titular da competição, ele fez um excelente ano, foi o goleiro com mais jogos sem levar gols na Série A de 2021, defendeu dois pênaltis na competição, um cara seguro, de alto nível intelectual, líder, bom de vestiário e trouxemos ele na expectativa que ele seja titular, essa é a ideia, mas os goleiros vão brigar para ver quem joga, talvez um joga uma competição e outro joga outra, mas isso é decisão do Vojvoda"

Para a posição, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com cinco opções: Fernando Miguel, Marcelo Boeck, Max Walef, Kennedy e Felipe Alves. O último da lista, entretanto, treina separado e deve ser emprestado pelo Fortaleza, após desgaste interno.

"Foi uma decisão da comissão técnica com apoio da diretoria (Felipe Alves treinar separado). Entendemos que por conta de um desgaste interno que houve nos deveríamos começar a temporada dessa maneira. Felipe Alves treina no clube, no mesmo espaço que os outros atletas, mesmas condições, tenho respeito por ele, mas foi uma decisão que tomamos que era melhor para o momento. Tivemos consultas, ele segue trabalhando e treinando e isso faz parte do futebol, são decisões tomadas e o clube está sempre acima de qualquer pessoa, que treinador e jogador e entendemos que era o melhor a ser feito no momento."

Com cinco competições em disputa na temporada 2022, o Fortaleza acertou as contratações do goleiro Fernando Miguel, dos laterais Anthony Landázuri e Juninho Capixaba, dos zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos e do atacante argentino Silvio Romero. O clube também renovou contrato com Marcelo Boeck, Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa, Matheus Vargas, Éderson e Lucas Lima.