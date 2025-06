Pikachu despista sobre futuro no Fortaleza: 'Não sei o que pode acontecer'

O Fortaleza se reapresentou com foco no restante da temporada. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda não está numa boa fase e precisa voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento do Brasileiro. O atacante Yago Pikachu fala do futuro dele na equipe e do desafio de buscar a recuperação do time.

“Meu contrato termina no fim do ano, mas tem uma cláusula de número de jogos. Então, tenho mais de 30 jogos aí pela frente. Não sei o que pode acontecer. O importante é eu estar focado nesse restante da temporada e fazer o melhor para a gente sair primeiro dessa situação que a gente se encontra no Brasileiro e depois pensar no futuro”, afirmou o atleta.

O Tricolor do Pici está na zona de rebaixamento do Brasileiro. A equipe é a 18ª na tabela, com 10 pontos. Pikachu relembrou do momento difícil que o clube viveu em 2022, quando passou todo o primeiro turno da Série A na zona de rebaixamento.

“A gente tem que assumir a responsabilidade. Tem alguns jogadores que chegaram em 2022 e que pegaram o time também num momento ainda mais complicado e ajudaram. No caso do Brítez, do Sasha, Zé Welison, Moisés... Jogadores que passaram por isso que eu passei. Mas vi aquele momento e sabia que a gente podia sair daquela situação mesmo estando na lanterna do campeonato. Então, a gente tem que se apegar às coisas boas para mudar esse cenário”, ressaltou o atleta.

“É não desacreditar no nosso trabalho, no que o nosso treinador prepara para a gente. É uma situação desconfortável, mas ainda não é desesperadora. A gente está a uma vitória de sair da zona de rebaixamento. É lógico que incomoda muito pelo investimento feito em 2025, não merecemos estar na situação que estamos, mas estamos. A gente tem que sair dela o mais rápido possível, encarar a realidade, trabalhar para vencer os jogos e sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento”, completou.

O próximo desafio do Leão no Brasileiro será um Clássico-Rei. Antes, o time enfrenta o Bahia na Copa do Nordeste.

“Para o treinador, é trabalhar ainda mais com as peças que tem, com as que estão chegando ou vão chegar. A gente vai encarar primeiro o Bahia, que é um adversário extremamente qualificado, fez a melhor campanha da Copa do Nordeste. Depois pensar no Clássico. O objetivo do clube é sempre o Brasileiro, que sustenta tudo. E vamos jogo a jogo. Vamos nos preparar primeiro para o Bahia”, finalizou.

O Fortaleza volta a campo no dia 9 de julho, quando enfrenta o Bahia em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.