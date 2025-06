Fortaleza está próximo de acerto com atacante José Herrera e planeja mais uma contratação

O Fortaleza segue se movimentando no mercado da bola em busca de reforços. O próximo reforço do Tricolor do Pici deve ser o atacante José Herrera, do Argentinos Juniors. O Diário do Nordeste apurou que faltam alguns detalhes burocráticos para oficializar a contratação.

Além dele, o time também negocia com o meia Jalil Elias, que tem passagens por San Lorenzo e Vélez Sarsfield. Mais um jogador deve ser contratado. A janela de transferência abre no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro.

Herrera tem 22 anos, é canhoto e atua pelos dois lados do campo. Em 2025, foram cinco gols e duas assistências em 19 partidas disputadas na Copa Argentina e no Campeonato Argentino.

Atletas e comissão técnica se reapresentam nesta quarta-feira. O time volta a campo no dia 9 de julho, pela Copa do Nordeste, quando enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.