Fortaleza negocia com meia Jalil Elias, ex-Vélez e San Lorenzo

O Fortaleza tem interesse em trazer Jalil Elias, que passou pelo San Lorenzo e pelo Vélez Sarsfield, seu último clube. O Tricolor do Pici tem negociação direta para trazer o meia de 29 anos. A informação é do jornalista César Luis Merlo, publicada nesta terça-feira (24).

O atleta, que tem nacionalidade argentina e síria, defendeu o Vélez Sarsfield em 2024. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 15 de dezembro, quando defendeu a equipe argentina na vitória diante do Huracán, pelo Campeonato Argentino.

O jogador atuou pouco na equipe e não conseguiu se adaptar. No entanto, o meia sempre foi a primeira opção de Gustavo Quinteros, técnico da equipe no ano passado. O clube argentino tinha opção de compra mas não exerceu o negócio.

Ano passado, foram 28 jogos disputados. Antes, o atleta defendeu o Johor FC, da Malásia. Entre 2021 e 2023, vestiu a camisa do San Lorenzo. Além disso, também tem passagens pelo Godoy Cruz e Newell's Old Boys.

Até o fechamento da janela de transferências, o Tricolor do Pici anunciou apenas uma contratação, a do meio-campista Matheus Pereira. No entanto, o clube encerrou vínculo com outros quatro atletas: Pedro Augusto, Felipe Jonatan, Pol Fernández e Titi. A próxima janela abre no dia 10 de julho.

A equipe se reapresenta nesta quarta-feira (8) após férias durante a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Atletas e comissão técnica se reúnem no Alcides Santos, a partir das 15h com foco no restante da temporada.