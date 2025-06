Ex-Fortaleza, Pol Fernández está próximo de acerto com Godoy Cruz

Ex-Fortaleza, o meia Pol Fernández está perto de acertar com o Godoy Cruz. A informação é do jornal argentino Diário Olé, divulgada nesta segunda-feira (23). O novo vínculo deve ser de 18 meses. Falta apenas assinatura do contrato. O atleta chegou a ser alvo do Vélez Sarsfield, mas o negócio não se concretizou.

Após passagem discreta, o jogador e o Fortaleza encerraram o vínculo em comum acordo. O atleta abriu mão do que tinha a receber pelo contrato, que ia até 2026. Ao todo, foram 24 partidas defendendo a camisa Tricolor. Ele atuou nas cinco competições disputadas pela equipe: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Copa do Nordeste. No período, ainda deu três assistências.

O atleta de 33 anos é um velho conhecido do Godoy Cruz. O meio-campista defendeu a equipe entre os anos de 2015 e 2018, emprestado pelo Boca Juniors. Atualmente a equipe disputa o Campeonato Argentino.