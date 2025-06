Imprensa argentina reage à saída precoce de Pol Fernández do Fortaleza; veja

“O ex-Boca que durou menos de seis meses no Fortaleza”: foi assim que a imprensa argentina noticiou a saída precoce de Pol Fernández do Tricolor do Pici, oficializada na última segunda-feira (9) pelo clube cearense, após uma passagem apagada.

“Cinco meses e nove dias. Esse foi o tempo da passagem de Pol Fernández pelo Fortaleza, do Brasil. Muito pouco. [...] sua passagem por lá foi realmente curta: apenas 25 partidas (com três assistências), somando jogos nacionais e pela Libertadores”, disse o Diário Olé.

Resta agora esperar para saber qual será o futuro do meio-campista, que também já atuou por Godoy Cruz, Central, Racing e Atlético Rafaela. No exterior, também vestiu a camisa do Cruz Azul, do México. Será que ele volta ao futebol argentino? Uma opção bastante atraente para mais de um clube. Diário Olé Jornal argentino

Legenda: Pol Fernández durante jogo pelo Fortaleza Foto: Davi Rocha/SVM

Contratado no início da temporada, Pol chegou ao Pici com status de principal contratação do ano, principalmente após período de destaque com a camisa do Boca Juniors. Dentro de campo, porém, não correspondeu e foi alvo de muitas críticas de torcedores.

Aos 33 anos, Pol Fernández soma 24 partidas disputadas com a camisa do Fortaleza, além de três assistências. Destes 24 jogos, ele foi titular em 15. Na Série A, ele já atingiu o limite de sete partidas, não podendo mais defender nenhuma outra equipe nesta edição.