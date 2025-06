Fortaleza confirma saída de Pedro Augusto, anunciado como reforço do Sport; veja

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (24) a rescisão contratual com Pedro Augusto. Mesmo com o contrato com o Leão sendo até o fim de 2026, o volante vai em definitivo e sem custos reforçar o Sport. O Diário do Nordeste deu a informação da saída do jogador em primeira mão e de forma exclusiva, que foi confirmada de maneira oficial pelo clube.

Com a camisa do Fortaleza, o volante atuou em 71 jogos e deu uma assistência, além de ter conquistado a Copa do Nordeste de 2024. Em sua passagem, o jogador ficou marcado pelo pênalti não convertido pelo atleta que daria o título da Copa Sul-Americana 2023 para o Leão, em final contra a LDU-EQU.

Em nota oficial, o Fortaleza agradeceu o atleta pelo profissionalismo, dedicação e raça e desejou sucesso no seu próximo desafio.

ANÚNCIO DO SPORT

O atleta de 28 anos, inclusive, já foi anunciado pelo clube pernambucano, através das redes sociais do time.

O Sport ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro com 3 pontos conquistados em 11 rodadas. Além disso, na Copa do Nordeste, o Leão da Ilha vai enfrentar o Ceará, em jogo único pelas quarta de final do torneio, na Ilha do Retiro no primeiro duelo da volta dos jogos após paralisação do Mundial de Clubes.

* Sob supervisão de Daniel Farias