Fortaleza mira contratação de Rodrigo Herrera, volante argentino

O Fortaleza tem interesse no volante Rodrigo Herrera. O meia de 24 anos está no Platense, atual campeão argentino. O clube cearense negocia com o atleta que pertence ao Defensa y Justicia. A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Rodrigo chegou ao Platense por empréstimo nesta temporada e fica até o final do ano. O clube tem opção de compra do jogador. Por isso, a negociação é tida como difícil, pois a equipe argentina tem interesse em manter o atleta.

Em 2025, o jogador disputou 19 partidas. Antes de chegar ao Platense este ano, ele passou pelo Barracas Central, San Martín Tucumán e Defensa y Justicia, time ao qual pertence.

Além dele, o Tricolor do Pici também negocia com o atacante José Herrera e o meia Jalil Elias. A equipe se reapresenta nesta quarta-feira (8) após férias durante a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Atletas e comissão técnica se reúnem no Alcides Santos, a partir das 15h com foco no restante da temporada.