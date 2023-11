Pedro Rocha volta a atuar pelo Fortaleza depois de 260 dias fora; veja números

Após uma grave lesão que o afastou dos campos por mais de 260 dias, o atacante Pedro Rocha voltou a atuar pelo Fortaleza. O camisa 32 entrou em campo durante o segundo tempo da partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada da Série A, e participou de 30 minutos do jogo.

Anteriormente, o atacante já havia sido relacionado para as partidas diante de Bahia, na Série A, e LDU, na final da Sul-Americana. O jogo contra o Atlético-MG foi o 10º do atleta na atual temporada. A última vez que ele havia entrado em campo foi contra o Tricolor Baiano, pela Copa do Nordeste, justamente na partida que marcou o rompimento do seu ligamento cruzado anterior (LCA).

Na temporada, Pedro Rocha tem 10 jogos, cinco no Campeonato Estadual, quatro no Nordestão e um na Série A do Brasileirão.

VEJA OS NÚMEROS DE PEDRO ROCHA CONTRA O ATLÉTICO-MG*:

30 minutos em campo

14 toques na bola

4 passes certos

1 falta cometida

2 perdas de posse

1 cartão amarelo

*Os números e estatísticas são da plataforma FootStats.

