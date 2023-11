Vojvoda cita falhas na defesa do Fortaleza contra o Atlético-MG e ambição por topo da tabela

O Fortaleza sofreu a terceira derrota seguida no Brasileirão. Desta vez, o time foi superado pelo Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (1), na Arena MRV. Paulinho (2) e Hulk marcaram os gols da vitória do Galo por 3 a 1. Lucero descontou para o Tricolor. O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou a partida e ressaltou luta para alcançar a parte de cima da tabela.

“A análise tem que ser do momento atual. Jogamos contra um adversário difícil, num campo difícil. Acho que fizemos um bom 1T, onde controlamos o adversário. Começamos atrás no placar. O adversário teve duas ou três opções e converteu uma. Nós também. Uma partida muito igual no 1T”, avaliou.

“No segundo, falamos que tínhamos que corrigir algumas coisas defensivas. Mas a intenção era continuar do mesmo jeito. Mas os primeiros 10, 15 minutos do time foram ruins. O adversário aproveitou nossas debilidades defensivas e aumentou a diferença em dez minutos, e depois foi muito difícil virar o placar”, completou o técnico.

Os tricolores lotaram o Aeroporto Pinto Martins para receber os vice-campeões da Sul-Americana. O argentino agradeceu toda a recepção da torcida na volta do Uruguai e ressaltou que o Leão segue focado em subir na tabela da Série A.

“Estamos muito agradecidos pela recepção que tivemos. Agora continua. Fizemos uma boa Copa Sul-Americana, mas nosso dever e responsabilidade é jogar cada partida com ambição para conseguir brigar na parte de cima da tabela”, destacou.

O técnico acredita que, apesar de perder o título continental para a LDU no último sábado, o grupo já estava focado no duelo contra o Galo.

“Temos que ter uma recuperação rápida no aspecto emocional. Posso falar por mim. Quando começou essa partida, eu não pensava na partida na final, pensava em hoje. Acho que os jogadores também. Então, não procuramos desculpas. Hoje fizemos um bom 1T e 15 minutos do 2T ruins. Isso significou que o adversário se pôs a frente no placar”, ressaltou Vojvoda.

O Fortaleza está em nono na tabela do Brasileirão, com 42 pontos. O time volta a campo no domingo (5), quando enfrenta o Flamengo em duelo válido pela 32ª rodada. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: