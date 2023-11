Atlético-MG X Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (1º) em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo acontece na casa do Galo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A bola vai rolar a partir das 21h30 (horário de Brasília). O duelo pode ser importante na briga por vaga na Libertadores do próximo ano.

Sexto colocado na tabela de classificação, o time mandante tem 49 pontos e vem de duas vitórias importantes contra equipes que estão na parte de cima da tabela. O Atlético bateu Fluminense e Bragantino para estar, hoje, no G-6 do Brasileirão.

Já o Leão do Pici volta a entrar em campo pela Série A depois do vice-campeonato na Copa Sul-Americana, disputado no último sábado (28). Com 42 pontos conquistados na 9ª colocação, o Fortaleza ainda projeta terminar a temporada entre os seis primeiros do campeonato e tem dois jogos a menos que os concorrentes.

Transmissão

O jogo vai ser transmitido no sinal aberto pela TV Verdes Mares e pelo Premiere no canal fechado. Na rádio, a Verdinha também passa todas as emoções do confronto, com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Atlético-MG | Ausências e dúvidas

Na reta final da temporada, o foco do Atlético-MG de Felipão é conquistar uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. A equipe conquistou vitórias importantes nas duas últimas rodadas contra Fluminense e Bragantino.

O Galo deve ir a campo com a mesma equipe titular do último jogo contra o Fluminense, já que não tem nenhum desfalque por suspensão. No departamento médico, Bruno Fuchs, Battaglia, Alan Kardec e Vargas seguem fora.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

Depois de perder o título da Sul-Americana para a LDU nos pênaltis, o Fortaleza agora pode focar 100% no Brasileirão nessa reta final de campeonato.

Nas duas últimas rodadas o Leão foi derrotado por Vasco e Bahia, por isso perdeu algumas posições na tabela de classificação. Com jogos atrasados contra Cruzeiro e Botafogo, marcados para os dias 18 e 23 de novembro respectivamente, o Tricolor ainda luta por vaga na Libertadores de 2024.

Por isso, o confronto desta quarta contra o Galo é de extrema importância para o time de Vojvoda diminuir a distância para o G-6, hoje de sete pontos em relação ao próprio Altético-MG.

Fora de casa, o treinador argentino ainda precisa lidar com baixas importantes no elenco. Os titulares na defesa Brítez, Titi e Bruno Pacheco cumprem suspensão automática e estão descartados do duelo, assim como Lucas Sasha. Além disso, Calebe e Hércules também seguem de fora, entregues ao Departamento Médico.

Por outro lado, a equipe será reforçada com os retornos de Gonzalo Escobar, que deve ser titular na lateral esquerda com a ausência de Bruno Pacheco, e Yago Pikachu. Os dois jogadores ficaram de fora do último jogo da equipe no Brasileirão pois estavam suspensos.

Palpites

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos e Jemerson, Guilherme Arana; Otávio, Alana Franco, Rubens, Zaracho, Paulinho e Hulk. Treinador: Felipão.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Benevenuto, Tobias Figueiredo, Gonzalo Escobar; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Atlético-MG X Fortaleza

Data: 01/11/2023

Local: Arena MRV

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA)

Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)