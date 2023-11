Tinga fala em 'gols bobos' e afirma que Fortaleza esteve 'desatento' em partida contra o Atlético-MG

Nesta quarta-feira (1), o Fortaleza voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A e foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Após a partida, o lateral-direito Tinga lamentou os gols tomados pelo Tricolor e afirmou que a equipe esteve desatenta em determinados momentos da partida.

Tinga Lateral-direito do Fortaleza "A gente entrou um pouco desatento e tomamos o gol. Depois, a gente conseguiu neutralizar o espaço do adversário, roubar a bola na defesa deles e fazer o empate. No segundo tempo, a gente entrou um pouquinho morno e, na desatenção, em um lançamento ali nas costas, tomamos o segundo gol. Não podemos tomar esses gols bobos", disse.

A próxima partida do Fortaleza é contra o Flamengo, no domingo (5), às 16h, na Arena Castelão. Pensando no confronto e em retomar o caminho das vitórias na elite nacional, o lateral ressaltou que o momento é de recuperação para que a equipe possa realizar um bom jogo e sair com a vitória contra o time carioca.

Tinga Lateral-direito do Fortaleza "Agora é levantar a cabeça, recuperar, descansar. Já temos um jogo dificílimo domingo contra o Flamengo e é assim, o campeonato é duro, difícil. Mas é pensar grande agora, vamos fazer um grande jogo lá e espero que a torcida compareça em peso. A gente vai fazer o máximo e se doar para conseguir os três pontos na nossa casa", finalizou.