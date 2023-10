Maratona: Fortaleza jogará uma partida a cada 3 dias na reta final da Série A

O Fortaleza disputará nada mais, nada menos que 10 jogos em 36 dias na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. O primeiro da maratona acontece nesta quarta-feira, na Arena MRV, contra o Atlético/MG pela 31ª rodada da Série A. Os 9 jogos restantes acontecerão até o dia 6 de dezembro. O Leão terá duas partidas a mais do que a maioria de seus adversários devido aos jogos diante de Cruzeiro e Botafogo terem sido adiados. Assim, o Tricolor será o time que mais jogará na Série A entre os 20 participantes.

Luta pelo G6

Assim, o técnico Vojvoda terá uma sequência de jogos pesada, praticamente um jogo a cada 3 dias, incluindo longas viagens, o treinador tricolor terá de se desdobrar para fazer sua equipe lutar por uma vaga na Libertadores via G6. O Leão está em 9º com 42 pontos e vira justamente a posição do Galo, 6º com 49.

Das 10 partidas que disputará até o fim da Série A, quatro envolvem grandes deslocamentos. Nesta semana o Leão voltou do Uruguai da final da Sul-Americana e já viajou para Belo Horizonte para enfrentar o Galo. Após o jogo desta quarta, o Tricolor de Aço também terá pela frente outras três jornadas desgastantes:

08/11 - 20h00 - Athletico Paranaense (F) - Rodada 33

29/11 - 20h00 - Bragantino (F) - Rodada 36

06/12 - 16h00 - Santos (F) - Rodada 38

O alento para o Leão na maratona de jogos será os 3 jogos seguidos em casa, por ter um jogo remarcado por ter decidido a Sul-Americana.

18/11 - 18h30 - Cruzeiro (C) - Rodada 30

23/11 - 19h00 - Botafogo (C) - Rodada 29

26/11 - 20h00 - Palmeiras (C) - Rodada 35

Veja sequência completa de jogos do Leão na Série A

01/11 - 21h30 - Atlético Mineiro (F) - Rodada 31

05/11 - 18h30 - Flamengo (C) - Rodada 32

08/11 - 20h00 - Athletico Paranaense (F) - Rodada 33

12/11 - 18h30 - Cuiabá (F) - Rodada 34

18/11 - 18h30 - Cruzeiro (C) - Rodada 30

23/11 - 19h00 - Botafogo (C) - Rodada 29

26/11 - 20h00 - Palmeiras (C) - Rodada 35

29/11 - 20h00 - Bragantino (F) - Rodada 36

03/12 - 21h30 - Goiás (C) - Rodada 37

06/12 - 16h00 - Santos (F) - Rodada 38