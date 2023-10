João Ricardo fala em 'esquecer o passado' e diz que Fortaleza está focado por vaga na Libertadores

Atlético-MG x Fortaleza terá transmissão da TV Verdes Mares. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1º), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão terá início às 21h30 (de Brasília), direto da Arena MRV, em Minas Gerais. No primeiro turno, o Leão venceu o Galo por 2 a 1.

No Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici vem de duas derrotas seguidas, diante do Vasco e do Bahia. A equipe está em 9º da tabela, com 42 pontos. Já o Atlético-MG briga para se manter na sexta posição. O time tem 49 pontos.

Antero Neto narra o duelo, que terá comentários de André Almeida e reportagem de Raisa Martins. Também será possível acompanhar o confronto na Verdinha FM e no tempo real do Diário do Nordeste.