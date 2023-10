Fortaleza embarca com desfalques para enfrentar o Atlético-MG; veja relacionados

O Fortaleza embarcou no final da tarde desta terça-feira (31) para Belo Horizonte (MG), onde encara o Atlético-MG nesta quarta (1º), pela Série A do Brasileirão, às 21h30, na Arena MRV. Na lista de relacionados do Tricolor de Aço, algumas ausências importantes.

Os zagueiros Titi e Brítez, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o volante Lucas Sasha estão suspensos e não embarcaram com o restante da delegação para Minas Gerais. Hércules e Calebe, entregues ao departamento médico, também não seguiram com o grupo.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o ala Yago Pikachu, que ficaram de fora do último compromisso do Leão na Série A por conta de suspensão, voltaram a ficar à disposição do técnico Vojvoda e foram relacionados para enfrentar o Atlético-MG.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: João Ricardo, Fernando Miguel e Maurício Kozlinski.

Laterais: Tinga, Dudu e Escobar.

Zagueiro: Benevenuto, Tobias Figueiredo e Bernardo Schappo.

Meio-campistas: Caio Alexandre, Pedro Augusto, Zé Welison, Lucas Crispim e Pochettino.

Atacantes: Yago Pikachu, Machuca, Romarinho, Romero, Lucero, Thiago Galhardo, Marinho, Pedro Rocha e Guilherme.

Na tabela

A partida é válida 31ª rodada da Série A. O Galo é o sexto colocado, com 49 pontos, enquanto o Leão está na nona posição, com 42 pontos.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.