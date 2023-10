Atlético-MG tem quatro desfalques para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

O Atlético-MG seguirá sem poder contar com o zagueiro Bruno Fuchs, o volante Rodrigo Battaglia e os atacantes Eduardo Vargas e Alan Kardec para a partida contra o Fortaleza, que será disputada nesta quarta-feira (1º), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Os quatro jogadores estão lesionados e sendo acompanhados pelo departamento médico do clube mineiro. Apesar de já estarem em tratamento, nenhum dos quatro deve ter condições de entrar em campo no duelo desta quarta-feira.

Por outro lado, o técnico Felipão deve contar mais uma vez com as presenças do lateral-direito Mariano e do meio-campista Edenilson, que já estão recuperados após período de tratamento no departamento médico.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Dessa forma, Felipão deve entrar em campo para enfrentar o Fortaleza com o seguinte time titular: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Alan Franco, Zaracho, Otávio e Rubens; Paulinho e Hulk.

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (1º), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 31ª rodada da Série A. O Galo é o sexto colocado, com 49 pontos, enquanto o Leão está na nona posição, com 42 pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.