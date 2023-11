Liga Forte Futebol e Grupo União assinam venda 20% dos direitos de TV por R$ 2,6 bi

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza e da Liga Forte União

A Liga Forte União tem como objetivo colaborar para o bem do futebol brasileiro, é o grande alicerce para explorarmos todo o potencial técnico e de mercado do futebol mais vencedor do mundo. Com certeza é o maior passo já dado pelos clubes no Brasil em direção ao que já vem sendo feito com muito sucesso em outros países. Vamos trabalhar de forma harmoniosa com a CBF nesse projeto.