Ceará e Fortaleza recebem adiantamento milionário de acordo com Liga; veja valores

As diretorias de Ceará e Fortaleza receberam os adiantamentos dos valores milionários da assinatura de contrato da Liga Forte Futebol (LFF), com venda de 20% dos direitos de TV e comerciais para a investidora brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti, com gerência de 50 anos.

O Diário do Nordeste apurou que, no total, Vovô e Leão receberão R$ 121 milhões cada um. Como garantia da negociação, o banco XP, que participa do acordo, antecipou uma parte da 1ª parcela, que totaliza R$ 60 milhões para cada uma das equipes. O planejamento era repassar R$ 24 milhões ao Tricolor e R$ 12 mi ao Alvinegro.

Sobre os valores, a reportagem apurou que as agremiações receberam as cotas, mas foram menores, próximos da metade. No repasse, ficou alinhado que o restante seria cedido apenas na resolução de trâmites burocráticos.

Legenda: A Liga Forte Futebol conta com clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro Foto: LFF

O documento de venda firmado entre os membros da LFF foi assinado no dia 30 de junho. A divisão de cotas é: 50% em 2023, 25% em 2024 e 25% em 2025.

De modo simples, o funcionamento do negócio é: os clubes que formam o LFF vendem os direitos de transmissão e comerciais para os jogos do Campeonato Brasileiro. A receita obtida é distribuída, sendo 80% para os clubes e 20% para os investidores. Assim, esse processo está apenas no início. Hoje, o contrato de transmissão da Série A é com a Globo, encerrado no fim de 2024.

VALOR QUE DEVE SER PAGO AOS CLUBES DA LFF NO ACORDO:

R$ 214 milhões – Cruzeiro

R$ 213 milhões –Fluminense

R$ 212 milhões – Vasco

R$ 203 milhões – Athletico-PR

R$ 184 milhões – Botafogo

R$ 159 milhões – Coritiba

R$ 152 milhões – Goiás

R$ 139 milhões – Sport

R$ 121 milhões – Ceará

R$ 121 milhões – Fortaleza

R$ 116 milhões – América-MG

R$ 94 milhões – Avaí

R$ 94 milhões – Chapecoense

R$ 93 milhões – Juventude

R$ 91 milhões – Atlético-GO

R$ 62 milhões – Criciúma

R$ 57 milhões – Cuiabá

R$ 43 milhões – CRB

R$ 38 milhões – Vila Nova

R$ 33 milhões – Londrina

R$ 26 milhões – Tombense

R$ 6 milhões – Figueirense

R$ 5,5 milhões – CSA

R$ 4 milhões – Brusque

R$ 4 milhões – Operário