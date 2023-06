Fortaleza, Ceará e clubes da LFF assinam contrato com investidores na próxima sexta-feira (30)

A assinatura de contrato dos 26 clubes que compõem a Liga Forte Futebol (LFF) com os investidores Life Capital Partners e Serengeti, para a venda de 20% dos direitos da competição que deverá ser organizada pelo grupo nos próximos 50 anos, está marcada para a próxima sexta-feira (30).

O evento acontecerá em São Paulo e vai contar com os presidentes de todas as equipes. Um dia antes, o contrato será apresentado oficialmente. A informação foi dada pelo presidente do Ceará, João Paulo Silva, em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, da rádio Verdinha e da TV Diário, nesta sexta, 23.

Com a concretização do negócio, os clubes ficam aptos a receber a primeira parcela dos R$ 2,3 bilhões que os investidores vão injetar na LFF. Para Ceará e Fortaleza, o primeiro repasse, completo, será de R$ 60 milhões e até três meses depois da assinatura do documento a metade disso deve ser paga.

"Os clubes vão assinar o contrato da Liga e isso vai para o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), para ser aprovado. A expectativa e o cronograma da Liga é que nos próximos 90 dias, ou seja, até o final de setembro, mais ou menos, os clubes devem estar recebendo 50% referente à primeira parcela", disse João Paulo.

No total, os clubes cearenses vão receber R$ 121 milhões da LFF até 2025. A intenção é que a Liga Forte Futebol passe a organizar o Campeonato Brasileiro e de toda a arrecadação dos direitos de transmissão e comerciais seja dividida entre clubes (80%), de forma mais equânime, e investidores (20%).