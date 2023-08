Investidores da Forte Futebol vão a mercado levantar R$ 800 milhões para garantir aportes a clubes

As empresas Life Capital Partners e XP começaram nesta quinta-feira (31) a levantar dinheiro no mercado financeiro, para cumprir o acordo de investimentos que foi assinado com o grupo composto pelo Forte Futebol - entre eles Fortaleza e Ceará - e por quatro SAFs – Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco.

O objetivo dessa captação financeira é arrecadar R$ 800 milhões com investidores, de pessoas que invistam pelo menos R$ 10 mil, até figuras que aportarão acima de R$ 10 milhões para comprar cotas.

Esses investidores terão o retorno com a valorização dos direitos de transmissão do campeonato. Como a empresa XP receberá parte dos 20% que os clubes estão vendendo aos investidores, o valor arrecadado com a comercialização da mídia do campeonato, que pode aumentar futuramente, é o principal atrativo.

Legenda: Ceará e Fortaleza receberam valores milionários ao firmar contrato com a Liga Forte Futebol Foto: Thiago Gadelha / SVM

Fortaleza e Ceará estão entre os clubes que fazem parte da Liga Forte Futebol, os dois cearenses assinaram o contrato de venda de 20% dos direitos de TV e comerciais para a investidora brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti, com gerência de 50 anos. Após a reunião em São Paulo com as equipes, as minutas do vínculo foram analisadas para assinatura, gerando receita milionária aos clubes cearenses.

No dia 16 de agosto, Ceará e Fortaleza receberam parte do adiantamento da Liga. O valor equivale a uma parte da 1ª parcela do montante. Os times cearenses devem receber cada um R$ 121 milhões nos próximos dois anos. A quantia recebida no dia 16, pelos clubes corresponde a uma parte dos 60 milhões que devem ser pagos até 2024. Outros 61 milhões serão pagos até 2025.

A LFF surgiu pela divergência de alguns clubes com propostas da Libra (grupo concorrente, com objetivos de gerir o Campeonato Brasileiro)

Quais clubes formam a Liga Forte Futebol?

No Forte Futebol, participam Athletico-PR, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Sport, Tombense e Vila Nova.

As quatro SAFs optaram por um discurso neutro e montaram o Grupo União (Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco). Embora não tenham entrado formalmente no Forte Futebol, os clubes-empresas assinaram o mesmo acordo de investimento com Serengeti e Life Capital Partners.