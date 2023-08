Fortaleza e Flamengo lideram ranking de times da Série A com mais gols em 2023; veja lista

Com ataque liderado por Juan Martín Lucero, o Fortaleza é a equipe da série A que mais marcou gols em 2023. O time tricolor balançou as redes 103 vezes na temporada. O Flamengo aparece em segundo com 102, seguido do Palmeiras (96), o líder Botafogo (92), e Athletico-PR (88) fechando os cinco primeiros. Lucero é o artilheiro da equipe, com 18 gols. Os dados são do Espião Estatístico do Globo Esporte.

O América-MG, atual lanterna da Série A, aparece em 7° com 81 gols feitos. Quem menos balançou as redes entre os vinte clubes do Brasileirão foi o Cruzeiro: 35 vezes, disputando apenas 35 jogos, divididos entre estadual, Copa do Brasil e Série A.

Veja o ranking completo:

1 - Fortaleza - 57 jogos - 103 gols

2 - Flamengo - 57 jogos - 102 gols

3 - Palmeiras - 53 jogos - 96 gols

4 - Botafogo - 53 jogos - 92 gols

5 - Atlhetico PR - 52 jogos - 88 gols

6 - Fluminense - 49 jogos - 83 gols

7 - América MG - 51 jogos - 81 gols

8 - Goiás - 55 jogos - 75 gols

9 - Grêmio - 46 jogos - 75 gols

10 - Bragantino - 45 jogos - 74 gols

11 - São Paulo - 51 jogos - 74 gols

12 - Bahia - 50 jogos - 65 gols

13 - Corinthians - 53 jogos - 65 gols

14 - Cuiabá - 40 jogos - 65 gols

15 - Atlético MG - 49 jogos - 64 gols

16 - Internacional - 48 jogos - 63 gols

17 - Santos - 45 jogos - 46 gols

18 - Coritiba - 38 jogos - 42 gols

19 - Vasco - 35 jogos - 42 gols

20 - Cruzeiro - 35 jogos - 35 gols

Próximo confronto pela Série A

O Fortaleza enfrenta a equipe do Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o jogo acontece às 16 horas do dia 03 de setembro (domingo) em Volta Redonda, Rio de Janeiro.