Invicto em casa, Fortaleza defende invencibilidade na Sul-americana contra América-MG; veja números

O Fortaleza vai defender a invencibilidade em casa na Sul-Americana diante do América-MG. Na Arena Castelão, com o apoio da torcida, o Tricolor do Pici não perdeu nenhum jogo da competição em 2023. Mais de 50 mil pessoas já confirmaram presença no confronto desta quinta-feira (31).

Legenda: Fortaleza na Arena Castelão em jogos da Sula 2023. Foto: Divulgação/TV Diário

Nos quatro jogos disputados, o Fortaleza conquistou três vitórias (Palestino, Estudiantes de Mérica e San Lorenzo) e teve um empate (Libertad). Diante do Coelho, o time comandado por Vojvoda vai em busca de manter a sequência positiva em casa. Ao todo, o Leão do Pici sofreu apenas quatro gols e balançou as redes adversárias 14 vezes.

O Leão do Pici não vai apenas defender a invencibilidade em casa no torneio continental. O time quer aumentar a série de vitórias. Depois da goleada contra o Santos, o time venceu também o Internacional, o Coritiba, pelo Brasileiro, e o próprio América-MG no jogoo de ida da Sula. Com 3 a 1 na primeira partida, o tricolor pode perder por até um gol de diferença para avançar à inédita semifinal da competição internacional.

Fortaleza e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (31), na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília). A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.