Jogo decisivo entre Fortaleza e América-MG tem mais de 50 mil torcedores confirmados

Mais de 50 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e América-MG. A partida ocorre nesta quinta-feira (31), às 19h, pela partida de volta das quartas de final da Sul-Americana 2023.

Ao todo, são 50.115 torcedores garantidos na partida, sendo 29.817 sócios-torcedores do Fortaleza com o check-in realizado e 20.298 ingressos já vendidos. O Tricolor do Pici venceu o jogo da ida por 3 a 1.

VALORES DOS INGRESSOS

Superior Sul : ESGOTADO

: ESGOTADO Superior Central : R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira) Inferior Sul : ESGOTADO

: ESGOTADO Inferior Norte : R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira) Bossa Nova : ESGOTADO

: ESGOTADO Setor Especial : ESGOTADO

: ESGOTADO Setor Premium : ESGOTADO

: ESGOTADO Superior Norte (visitante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Fortaleza e América entram em campo nesta quinta-feira (31), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a partida de volta das quartas de final da Sul-Americana 2023. O Leão luta por uma vaga inédita nas semifinais da Sul-Americana.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.