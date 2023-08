Pedro Augusto cita confiança, mas prega cautela para decisão do Fortaleza na Sul-Americana

Titular na vitória por 3 a 1 contra o Coritiba, o volante Pedro Augusto vem ganhando cada vez mais minutos com o treinador Juan Pablo Vojvoda. Desde a sua chegada, o atleta entrou em campo em sete oportunidades. Curiosamente, foram cinco vitórias do Fortaleza, um empate e apenas uma derrota, sofrida para o Goiás. O bom momento vivido pela equipe tricolor eleva ainda mais a expectativa e a confiança dos torcedores tricolores para a decisão contra o América-MG, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O sentimento é o mesmo do volante e do restante do elenco, mas ele também prega cautela para a partida, afirmando que o Leão do Pici precisará fazer um jogo de muita inteligência e sabedoria.

"O clima tá muito bom. A gente tá muito confiante para o jogo. É claro que não tá nada definido, a gente tem que jogar o segundo jogo com muita inteligência e muita sabedoria. A gente não pode sentar em cima do resultado, digamos assim. Mas a gente sabe que se tem uma vantagem, isso também tem que ser colocado em prática no jogo de quinta-feira. Ainda vamos traçar a estratégia exata e vamos jogar em cima dela", disse.

"Sem dúvida nenhuma é um jogo importantíssimo, um jogo-chave para nós na temporada. Pode nos dar muita coisa, a gente tem ideia disso. Mas como a gente vem conversando internamente, o jogo mais importante é, basicamente, o próximo. A gente estava muito focado nesse jogo contra o Coxa, fizemos uma boa partida e trouxemos a vitória para casa, isso era o mais importante. Viramos a chavinha agora, a partir de hoje é pensar no jogo de quinta-feira, pois sabemos o tanto de coisa que está envolvida nesse jogo. Tá todo mundo com a mentalidade muito séria, muito focada, muito concentrada sabendo do que a gente já fez e do que a gente tem pra ganhar", ressaltou.

Para o duelo contra o América-MG, Vojvoda terá a suspensão de um dos seus pilares, o também volante Caio Alexandre. Com isso, Pedro Augusto é um dos mais cotados para aparecer entre os titulares na vaga do camisa 8. Ele afirmou estar preparado para isso, caso a oportunidade realmente apareça.

"Eu me preparei muito para isso, almejei muito estar em um clube como o Fortaleza, que busca coisas grandes. Treinei bastante, sempre pensei positivo, sempre soube que as coisas aconteceriam de uma forma boa pra mim. Quando vim para cá, cheguei pronto para que esse momento viesse. Mas quem vai decidir se eu vou entrar jogando ou não é o treinador. Meu papel é estar pronto para responder e, no momento em que ele optar por mim, entrar entre os 11 e eu estar pronto e poder fazer o meu melhor. O meu foco está nisso, em tá sempre disposto para a equipe e poder ajudar quando for preciso. Se eu for o escolhido para jogar na quinta-feira vou dar o meu melhor e quero dar sequência nessas boas atuações", falou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: