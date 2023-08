Vojvoda espera contar com Machuca e Calebe para duelo do Fortaleza na Sula; veja situação médica

Depois de conquistar a quarta vitória consecutiva na temporada, três pelo Brasileirão e uma na Sula, o Fortaleza volta a focar no América-MG, pela Sula. Para o jogo de quinta-feira (24), Juan Pablo Vojvoda terá de volta Imanol Machuca e a chance de ter Calebe para o duelo, válido pelas quartas de final do torneio continental.

Machuca sofreu uma entorse no tornozelo direito no jogo contra o Internacional, dia 19 de julho. Ele ficou de fora do jogo de ida da Sula. Recuperado, o atacante foi relacionado para o duelo contra o Coritiba, na noite deste domingo (27), mas ficou no banco.

“Machuca respondeu bem ontem, mas só fez um treinamento conosco. Para quinta-feira, ele vai responder bem e estará liberado. Aí será decisão da comissão técnica. Tenho que analisar esses três dias para escolher a escalação”, disse Vojvoda.

Já o meia-atacante Calebe está fora das disputas desde a partida contra o Libertad, no dia 8 de agosto, após sofrer uma forte entrada de Espinoza, jogador do time paraguaio. O atleta sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito

“Quanto a Calebe ele está evoluindo bem. Acho que estará pronto para quinta-feira, mas esta semana vamos testar ele também. Mas confio que logo ele estará pronto para uma partida conosco também”, completou o técnico.

De acordo com o último boletim médico, Pedro Rocha e Hércules seguem no pós-operatório do mesmo problema: lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Fortaleza e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira (31), na Arena Castelão. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 3 a 1. O duelo decisivo, válido pelas quartas de final da Sul-Americana, terá início às 19h (de Brasília).