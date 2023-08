Fortaleza não terá Caio Alexandre na volta da Sul-Americana; veja alternativas e vote no substituto

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o volante Caio Alexandre para a partida desta quinta-feira (31) entre Fortaleza e América-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023, na Arena Castelão.

O jogador de 24 anos foi advertido com um cartão amarelo aos 47 minutos do segundo tempo da partida de ida, no Independência, vencida pelo Fortaleza por 3 a 1. Caio completou a série de três cartões e terá de cumprir a suspensão no próximo jogo.

Legenda: Caio Alexandre comemora gol pelo Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

O camisa 8 do Tricolor do Pici é titular absoluto na equipe de Vojvoda e uma das principais peças do Leão na atual temporada. Veja os números e estatísticas de Caio em 2023:

48 partidas disputadas

46 partidas como titular

3992 minutos jogados

5 gols

6 assistências

13 cartões amarelos

Com a ausência de Caio Alexandre, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda fará mudanças na formação do seu meio-campo para o confronto decisivo contra o América-MG. Pedro Augusto e Lucas Sasha devem brigar para formar dupla com Zé Welison.

“Temos a possibilidade do Pedro Augusto, Lucas Sasha, Zé Welison e há jogadores que também estão trabalhando bem e hoje não tiveram possibilidade de estar nos relacionados, mas são importantes pra gente”, destacou o treinador após vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba.

PEDRO AUGUSTO, LUCAS SASHA OU ZÉ WELISON?

PEDRO AUGUSTO

Legenda: Pedro Augusto em treino pelo Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

7 partidas disputadas

4 partidas como titular

306 minutos jogados

1 cartão amarelo

LUCAS SASHA

Legenda: O volante Lucas Sasha em ação pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

30 partidas disputadas

20 partidas como titular

1718 minutos jogados

1 gol

4 cartões amarelos

ZÉ WELISON

Legenda: Zé Welison já marcou dois gols na temporada Foto: Thiago Gadelha

35 partidas disputadas

23 partidas como titular

2013 minutos jogados

2 gols

2 assistências

6 cartões amarelos

Fortaleza e América-MG entram em campo nesta quinta-feira (31), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. O Leão venceu o jogo de ida por 3 a 1.

