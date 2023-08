Fortaleza divulga boletim médico de Imanol Machuca; veja detalhes

O Fortaleza divulgou boletim médico sobre a lesão de Imanol Machuca neste domingo (20). O jogador foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito e fará exames nos próximos dias. O atacante é acompanhado pelo Departamento Médico do clube.

A lesão ocorreu no duelo contra o Internacional, no Beira-Rio, em jogo do Campeonato Brasileiro, no último sábado (19). Após dividida, o atacante chegou a ser atendido em campo, mas precisou ser substituído nos minutos finais do primeiro tempo. O Tricolor venceu a partida por 1 a 0, com gol de Thiago Galhardo.

VEJA NOTA DO FORTALEZA:

"Foi identificada uma entorse no tornozelo direito do jogador. O atleta está sob cuidados do Departamento Médico e fará exames nos próximos dias para a definição do prognóstico", informou o Tricolor em nota.

O Fortaleza está em 8º na tabela da Série A, com 29 pontos. A equipe volta a campo no dia 27 de agosto (domingo), quando recebe o Coritiba no Estádio Presidente Vargas, às 18h30 (de Brasília).