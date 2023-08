FortalezaCast: Primeiro turno do Fortaleza foi bom?

Com atenção dividida entre Brasileirão e Sul-Americana, o Fortaleza terminou o primeiro turno na intermediária da Série A. O episódio conta com mediação de Brenno Rebouças e participações dos jornalistas João Bandeira Neto e Alexandre Mota.

O assunto no bate-papo foi dividido entre jogos-chave, impacto dos reforços e o que esperar do returno do Leão do Pici. O Tricolor recomeça sua jornada no returno no sábado (19), quando encara o Internacional, no Beira-Rio.

O FortalezaCast você pode acompanhar no YouTube da TV Diário, no seu tocador de áudio favorito e, agora, na telinha da TV Diário, todas as sextas-feiras, às 22h10.

ASSISTA O FORTALEZACAST

OUÇA O FORTALEZACAST