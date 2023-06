Fortaleza e Ceará revisam documentos para assinar contrato com a Forte Futebol

Integrantes da Liga Forte Futebol (LFF), entre eles Fortaleza e Ceará, vão se reunir na tarde desta sexta-feira (16), para discutir os ajustes finais da assinatura de contrato com o grupo norte-americano Serengeti Asset Management, que comprará 20% dos direitos comerciais da competição gerida pelos clubes por 50 anos.

Marcada para iniciar às 14 horas, a reunião será realizada em São Paulo, mas de forma híbrida, com alguns dirigentes participando online, como será o caso do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Já o presidente do Ceará, João Paulo Silva, viajou para a capital paulista ainda nesta quinta-feira, 15.

A pauta principal da reunião é revisar os documentos já firmados e finalizar os papéis que serão assinados posteriormente. O acordo final, portanto, está muito perto de ser concluído e o pagamento da primeira parcela deve ser feito dias após a assinatura do contrato.

Investimentos

A Serengeti deve investir R$ 2,2 bilhões na LFF e os clubes cearenses vão abocanhar R$ 121 milhões, cada. A primeira parcela será, portanto, de cerca de R$ 60 milhões e o pagamento serão pagos ainda em 2023, no entanto, um adiantamento da quantia deverá repassada dias após a assinatura do contrato, ainda em junho.

Valores para os cearenses

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza vai receber um adiantamento de cerca de R$ 24 milhões, enquanto ao Ceará será pago de forma adiantada R$ 12 milhões. A distinção tem a ver com um acordo de adiantamento de 40% da primeira parcela para clubes da Série A e 20% para clubes da Série B.

Avançada em relação à principal concorrente, a Libra, a Liga Forte Futebol já teve a assinatura de um term sheet, em fevereiro; posteriormente os clubes levaram as propostas para os conselhos deliberativos aprovarem, em abril, e agora vai finalizar documentos para fazer a assinatura, o que vai gerar o pagamento aos clubes.

Clubes acordados

A LFF é composta por 26 clubes: ABC, Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense e Vila Nova.