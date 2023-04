Liga Forte Futebol divulga valores pagos a clubes; veja quanto receberão Fortaleza e Ceará

A Liga Forte Futebol (LFF) divulgou, na última quarta-feira (5), quanto cada clube que aderir ao contrato com duas gestoras parceiras terá direito de receber. No total, os aportes a serem pagos pelas gestoras brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti Asset Management chegam a R$ 2,232 bilhões.

Nos números divulgados pela LFF, 24 dos 26 clubes já aprovaram a assinatura do contrato, entre eles Fortaleza e Ceará. Leão e Vovô receberão cada um valor de R$ 121 milhões.

Em comparação aos demais clubes da LFF, Vovô e Leão estão em 8º na lista, abaixo Internacional, Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR, Coritiba, Goiás e Sport.

De acordo com a LFF, a divisão levou em conta critérios como audiência e desempenho no Brasileirão da Série A desde a criação do campeonato de pontos corridos, em 2003.

Veja lista completa, com os valores de cada clube



Internacional: R$ 218 milhões

Atlético-MG: R$ 217 milhões

Fluminense: R$ 213 milhões

Athletico-PR: R$ 203 milhões

Coritiba: R$ 159 milhões

Goiás: R$ 152 milhões

Sport: R$ 139 milhões

Ceará: R$ 121 milhões

Fortaleza: R$ 121 milhões

América-MG: R$ 116 milhões

Avaí: R$ 94 milhões

Chapecoense: R$ 94 milhões

Juventude: R$ 93 milhões

Atlético-GO: R$ 91 milhões

Criciúma: R$ 62 milhões

Cuiabá: R$ 57 milhões

CRB: R$ 43 milhões

Vila Nova: R$ 38 milhões

ABC: R$ 33 milhões

Londrina: R$ 33 milhões

Tombense: R$ 26 milhões

Total: R$ 2,232 bilhões

Detalhes

Em troca desse pagamento, a investidora terá direito a 20% das receitas comerciais geradas pelos clubes na futura liga brasileira durante um período de 50 anos.

Segundo o Forte Futebol, o primeiro pagamento, de 50% do valor total, será feito entre 30 e 60 dias após o envio do contrato para a investidora. Após a primeira parcela, o clube receberá outros 25% daqui um ano. Os 25% finais serão quitados seis meses depois da segunda parcela.