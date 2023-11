Vojvoda garante Fortaleza completo contra o Flamengo e projeta: 'Vai ser uma partida difícil'

Fortaleza e Flamengo vão jogar pressionados na 32ª rodada do Brasileirão. As equipes vêm de uma sequência de derrotas e almejam vaga no topo da tabela. Entrar no G-4 garante vaga direta na Libertadores de 2024. A equipe carioca é obstáculo, pois tem poucas chances de título e também briga pela classificação. Técnico do Leão do Pici, Juan Pablo Vojvoda projetou o duelo contra o Rubro-Negro e garante força máxima.

“Quando você entra nas últimas rodadas do Brasileirão, todos os times jogam por algo importante. Nós vamos jogar por 3 pontos que estão em jogo e são importantes para a gente. Mas o Flamengo é um time grande que vai vir ao Castelão também procurando esses 3 pontos. Vai ser uma partida difícil, disputada. Vamos ter todos os jogadores disponíveis também e vamos escolher o melhor para essa partida”, disse o técnico.

O Leão sofreu com desfalques importantes no jogo contra o Galo. Titi, Brítez, Bruno Pacheco e Lucas Sasha não foram relacionados pois cumpriam suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Calebe, Hércules e Zanocelo seguem no Departamento Médico.

O Tricolor do Pici não vence no torneio nacional há três jogos. Foi superado por Vasco, Bahia e Atlético-MG. Já o Flamengo não vence há dois. O time carioca perdeu para Grêmio e Santos. Caso vença, o leão dá mais um passo importante na briga pela vaga na Liberta. Se o adversário sair vitorioso, pode entrar no G-4.

Em nono na tabela do Brasileirão, o Fortaleza soma 42 pontos, enquanto o Flamengo está em sexto, com 50. As equipes se enfrentam no domingo (5), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.