Flamengo de Tite terá desfalques importantes para duelo contra o Fortaleza; confira

Próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, o Flamengo terá pelo menos dois desfalques para o duelo contra o time cearense no domingo (5). A equipe comandada por Tite, no entanto, também vai contar com retornos importantes

Bruno Henrique está fora por dois jogos, já que tomou o terceiro cartão amarelo antes de receber o vermelho direto. Além do duelo contra o Tricolor, o atacante também vai desfalcar o grupo diante do Palmeiras, na rodada seguinte.

Quem também fica de fora é o volante Gerson, que recebeu vermelho no confronto contra o Santos e vai cumprir suspensão diante do Leão do Pici. A equipe ainda não pode contar com David Luiz e Allan, que se recuperam de lesão.

RETORNOS

O Flamengo vai ter os retornos de Erick Pulgar e de Everton Ribeiro. Os dois cumpriram suspensão no jogo contra o time santista.

O Rubro-Negro encara o Fortaleza neste domingo (5), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.