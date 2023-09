Médico do Fortaleza detalha situação do atacante Pedro Rocha e afirma: 'possível que volte antes'

Na tarde desta segunda-feira (11), o médico do Fortaleza, Dr. Cláudio Maurício, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos e detalhou a situação clínica do atacante Pedro Rocha e dos meio-campistas Calebe e Hércules. Sobre a situação do atacante, que se lesionou diante do Bahia no começo do ano, o médico afirmou que ele pode voltar antes do prazo estipulado pelo DM Tricolor.

"O Pedro completou o sexto mês e está entrando no sétimo (de recuperação). Fica o meu agradecimento ao nosso DM, por todo o suporte que deu pra ele, mas um agradecimento especial ao próprio Pedro, pela dedicação dele. Não é fácil passar por uma lesão dessa, quando ele estava em um momento muito bom da sua carreira. Mas ele é muito dedicado, sempre com ótimo astral, nunca com cara feia e agora está colhendo o que plantou. A previsão é de sete a oito meses para ele poder voltar a jogar. O nosso prazo, que a gente tinha estipulado para ele, é que ele voltasse na 31ª rodada, na primeira semana de novembro, mas é possível que ele volte até antes. Isso vai depender da evolução dele. Ele está na fase final, que é uma transição física. Não é uma transição com uma lesão muscular, que dura uma semana, 10 dias. É maior, feita com a preparação física, mas com a supervisão dos médicos fisioterapeutas. É a fase que vai começar a ganhar mais força e volume muscular da perna afetada", disse.

Na sequência de sua fala para a imprensa, Cláudio comentou que Pedro Rocha deve servir de exemplo para Hércules, que sofreu uma lesão similar a do atacante tricolor.

Legenda: Hércules é um dos destaques do elenco do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

"É bom que ele serve de exemplo para o Hércules. Garoto novo, no auge do seu começo de carreira, em um momento ótimo. Falava-se muito no mercado europeu. É um destaque fisicamente e tecnicamente, atleta que chega na área e faz gol. Uma promessa e orgulho da gente tê-lo aqui. No começo, como todo atleta que tem uma lesão dessa, ficou um pouco desanimado. É normal e natural que isso aconteça, mas agora está bem motivado, fazendo as primeiras etapas em uma fase mais passiva. A programação dele é a mesma do Pedro. No começo de fevereiro ele vai tá completando também o sexto mês e vamos fazer essa evolução final com ele nos meses de fevereiro e março para que ele volte a atuar em grande performance, como vinha fazendo antes da lesão", ressaltou.

CALEBE DE VOLTA

Legenda: Meia está na fase final do processo de recuperação. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Após a folga recebida em virtude da Data-Fifa, o meia Calebe está de volta às atividades com o elenco leonino. De acordo com o médico do Tricolor, o estiramento sofrido pelo atleta na partida contra o Libertad-PAR, ainda pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, teve um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. Com isso, o camisa 27 já se torna uma opção para Vojvoda.

"O Calebe (está) em fase de transição. Já está liberado para a preparação física e trabalhando com o grupo. Ele teve um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito, uma lesão semelhante a que o Tiquinho, do Botafogo, teve há pouco tempo. Foi uma lesão de grau 2, que, na nossa avaliação, não precisava de cirurgia, apenas um tratamento conservador. Assim a gente fez, respeitando as etapas, e hoje ele já está liberado pro trabalho com o grupo e já está como opção para o professor escolher o momento de utilizá-lo, já que ele teve uma parada longa, de 30 dias praticamente, e precisa recuperar toda a condição física para ser utilizado", completou.