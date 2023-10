Bahia x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo na noite deste sábado (20) contra o Bahia em partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 18h30 (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Onde Assistir

O jogo vai ser transmitido ao vivo pelo Premiere, no canal fechado. A Verdinha também transmite as emoções do duelo pelas ondas da rádio, com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites

Como chegam os times

O Leão do Pici inicia a rodada com 42 pontos, na 8ª colocação. A equipe tem a 3ª melhor campanha do returno, com 16 pontos em oito jogos já disputados. Foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Assim, o Leão sonha com o G6, já que está próximo de seus adversários diretos.

O Tricolor cearense ainda divide atenções com a final da Copa Sul-Americana. A grande decisão contra a LDU, do Equador, acontece na próximo dia 28 de outubro. Até lá, o time de Juan Pablo Vojvoda ainda tem este confronto com o Bahia e outro diante do Botafogo, no dia 24, no Castelão.

Por outro lado, o Bahia vive situação delicada na competição. O time baiano é o 14º colocado na tabela de classificação, com apenas 1 ponto de vantagem para o Z4 e luta para permanecer na elite em 2024.

Reencontro

A partida também marca o reencontro do Fortaleza com seu ex-técnico Rogério Ceni. Com 153 jogos dirigindo o Leão, Ceni foi Campeão Cearense (de 2019 e 2020), da Copa do Nordeste (2019) e da Série B do Brasileiro (2018).

E desde que Rogério Ceni deixou o clube em 2020, o Fortaleza o enfrentou 5 vezes. O Leão venceu uma vez, perdeu outra e foram 3 empates.

O último 'encontro' entre eles foi com vitória do Fortaleza. Comandante do São Paulo em jogo da 24ª rodada do Brasileiro 2022, o treinador viu o clube cearense sair vitorioso do Morumbi, por 1 a 0, com gol de Juninho Capixaba.

Ausências

Escobar e Pikachu estão fora do jogo, já que cumprem suspensão ao receberem cartão amarelo na derrota para o Vasco na rodada anterior. Assim, retornam ao time titular, Bruno Pacheco e Marinho.

No Bahia, o volante Rezende está suspenso e o zagueiro Vitor Hugo contundido.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo [Raul Gustavo] e Camil Cándido; Acevedo, Thaciano, Yago Felipe e Cauly; Biel e Everaldo.. Técnico: Rogério Ceni.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bahia x Fortaleza | Ficha Técnica

Competição: 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 21/10/2023

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima - PE

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA) - SP

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior - PE

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA) - RN