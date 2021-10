Novo decreto libera 30% de público em jogos de futebol no Ceará

Dando continuidade ao processo de flexibilização do isolamento social contra a Covid-19 no Ceará, o Governo do Estado liberou a presença de 30% do público para todos os jogos profissionais de futebol no Estado, a partir deste sábado (16). No sábado seguinte (23), a capacidade de público presencial será ampliada para 50%.

As informações foram divulgadas pelo governador Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo na tarde desta sexta-feira (15), após reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. O novo decreto estadual será publicado neste sábado.

Durante o anúncio, o chefe do executivo estadual elogiou o respeito dos torcedores aos protocolos sanitários, durante os jogos realizados como eventos-teste no Ceará.

"Quero agradecer aos times que realizaram os jogos recentemente, foram inclusive os jogos que cumpriram os protocolos, o uso da máscara, o distanciamento, os protocolos exigidos pela Sesa [Secretaria de Saúde do Estado]. Aliás, foram destaque nacionalmente".

Avanço na liberação

No decreto que entrou em vigor no dia 20 de setembro, foi liberado evento-teste, com até 10% do público, para jogos de futebol no Castelão, em Fortaleza.

Os eventos-testes foram realizados por Fortaleza (no jogo contra o Atlético-GO) e Ceará (na partida contra o Internacional), após aprovação da Sesa.

Em 8 de outubro, o Governo liberou a presença de 10% do público para todos os jogos profissionais de futebol no Estado.

Dentre outras exigências, os torcedores precisarão estar imunizados com as duas doses de vacina contra a Covid-19. Com essa alteração do último decreto restritivo, a permissão apenas de eventos-testes esportivos foi derrubada.

VEJA O QUE PREVÊ O NOVO DECRETO:

Restaurantes podem funcionar até as 3 horas;

Cinemas, shopping, lojas de rua poderão ampliar para até 80% da capacidade;

Eventos esportivos profissionais terão, a partir deste sábado (16), até 30% da capacidade de público e, a partir próximo sábado (23), 50% da capacidade;

Eventos sociais (aniversários, casamentos etc) poderão ter 300 pessoas em ambientes fechados e 500 em espaços abertos;

Igrejas podem funcionar com total capacidade;

Criação de Grupo de Trabalho para, a partir de segunda-feira (18), discutir as festas de fim de ano.

VEJA O QUE PERMANECE VIGENTE ATÉ DOMINGO (17):

Restaurantes podem funcionar até as 2 horas;

Eventos corporativos podem ter até 600 pessoas em ambientes abertos e 500 pessoas em ambientes fechados, desde que respeitado distanciamento mínimo e uso de máscara;

Academias podem funcionar de segunda-feira a domingo, de 5h30 às 22h30, desde que respeitado o agendamento individual e o limite de 60% da capacidade de clientes;

Hotéis e pousadas podem ocupar quartos e apartamentos com no máximo 3 adultos ou 2 adultos com 3 crianças; Restaurantes podem funcionar sem restrição de horário para hóspedes;

Escolas podem fazer a transição da modalidade de ensino híbrido para o ensino presencial integral. Porém, mantendo o híbrido ou o remoto para alunos que, por razões médicas comprovadas mediante a apresentação de atestado ou relatório, não possam retornar.

Apresentações musicais nas áreas comuns de condomínios podem ser realizadas por, no máximo, 2 profissionais, desde que seja uma iniciativa do próprio condomínio e não haja aglomerações ou contato entre moradores.

Histórico das flexibilizações

No Ceará, o último lockdown ocorreu entre 13 de março e 12 de abril deste ano. Desde então, as liberações de atividades econômicas começaram a ocorrer e já chegaram à fase de maior relaxamento.

Desde então, o funcionamento do comércio de rua e shoppings tem sido ampliado. No fim de julho, Camilo manteve as medidas já anunciadas e incluiu a liberação de eventos sociais para 100 e 200 pessoas em ambientes fechados e abertos, respectivamente.

O texto citou, também, a reabertura de teatros e mais uma ampliação do horário do setor de alimentação fora do lar. Um mês depois, foi autorizada a realização de eventos culturais em equipamentos públicos.

Além de permitir o funcionamento de restaurantes até 2 horas da madrugada e ampliar a capacidade de ocupação eventos corporativos, hotéis e academias, o último decreto priorizou o ensino presencial nas escolas públicas e privadas.

