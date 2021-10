Sesa aprova primeiros eventos-testes de Fortaleza e Ceará e vai avaliar aumento de público

Os eventos-testes realizados por Fortaleza (no jogo contra o Atlético-GO) e Ceará (na partida contra o Internacional) foram aprovados pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa). O bom funcionamento dos eventos faz, inclusive, com que já seja avaliada a possibilidade de ampliação da carga para jogos futuros.

Quem fez um balanço geral dos dois jogos foi a secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves, que falou nesta quinta0feira (7) após o jogo entre Ceará 0 x 0 Internacional.

"Foi realizado ontem, no dia 6 de outubro de 2021, nosso 2º evento-teste de jogo de futebol, a partida entre Ceará e Internacional. Estivemos presentes durante todo o jogo, com a equipe da vigilância sanitária, e observamos que os torcedores, de fato, colaboraram bastante. Tivemos uma pequena aglomeração no início, na entrada de alguns torcedores, mas foi rapidamente resolvida. Os clubes estão colocando equipes para observar os protocolos, se os torcedores estão de fato cumprindo com os protocolos sanitários. Estamos muito felizes com esse segundo evento-teste", destacou.

A secretária complementou que a possibilidade de liberação de mais torcedores será debatida em breve. Atualmente, a carga permitida é de 10% (6.300 presentes).

"Vamos ter resultados na próxima semana sobre o primeiro (Fortaleza x Atlético-GO), então já vamos ter ideia da capacidade de ampliação do público. É muito cedo ainda para dizer, precisamos ver como está o cenário em relação a Covid-19 após esse evento, mas estamos muito otimistas que provavelmente teremos, sim, a liberação de mais público nos estádios, mas com uma limitação na capacidade", afirmou.