Tiago Nunes elogia torcida do Ceará e se diz orgulhoso da atuação da equipe

O técnico Tiago Nunes mostrou-se satisfeito com a atuação do Ceará no empate em 0 a 0 com o Internacional, no Castelão, pela 24ª rodada da Sèrie A do Brasileiro. O treinador destacou o domínio de sua equipe, as chances criadas para vencer e elogiou o torcedor do Ceará, que apoiou o time no 1º jogo com o retorno de público da equipe no Castelão.

"Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a torcida. Jogar com ela no estádio é uma maravilha. A torcida do Ceará é fantástica, apoia, canta, jogar junto. E viu o time jogar bem. Tivemos uma atuação equilibrada, com chances de gol. Penso que fizemos por merecer a vitória. Produzimos para tal, estou orgulhoso da atuação da equipe".

Em seguida, Tiago destacou o número de finalizações da equipe alvinegra, diante de um forte adversário.

"Foram 16 finalizações e 8 chances de gol. Dominamos o jogo, tivemos compactação em campo. Estou orgulhoso da atuação. lógico que a gente sempre espera a vitória, mas jogando bem se está mais próximo de vencer. Faltou o o gol para consagrar a atuação e dar a vitória para a torcida. Saio orgulhoso por termos competido muito contra um adversário duro. Vamos para a próxima para cada vez evoluir mais".

Mudanças

Para o jogo contra o Inter, Tiago Nunes fez mudanças na escalação, com as entradas de Igor na lateral-direita, Marlon no meio, Airton e Cléber no ataque. Ele explicou que as mudanças de um jogo para o outro serão constantes.

"O lado positivo de ter tempo para treinar é conhecer a característica dos jogadores e dar a oportunidade a eles.Se perde ritmo de jogo, mas eles responderam muito bem. E isso será uma tônica constante. Eu tenho liberdade, uma franqueza diária com eles. Todos serão importantes. Todos serão titulares e reservas em algum momento. A escalação será pela caracteristica para cada jogo e momento dentro do jogo".