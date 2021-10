Análise: Ceará mostra evolução e novas alternativas em empate com o Inter

Um dos atributos de um treinador é conhecer seu elenco e buscar alternativas de jogo. Ainda mais quando este treinador é recém chegado e tem um bom período para treinar. Tiago Nunes teve 11 dias de treino entre a vitória contra a Chapecoense e o jogo desta quarta-feira contra o Internacional, e encontrou sim alternativas no elenco.

As mudanças na escalação de um jogo para o outro foram importantes, com as entradas de Igor na lateral-direita, Marlon no meio, Airton e Cléber no ataque.

Destaques

Todos tiveram uma boa atuação, mas dois deles se destacaram muito: Marlon e Cléber. O primeiro, foi o articulador do meio campo, sendo responsável pela saída de bola no meio, além de se movimentar e marcar bem. Foi aplaudido pelo torcedor.

Já Cléber, se movimentou demais no ataque, deu bons passes e foi o atacante mais perigoso do time, acertando a trave em bom chute e exigindo grande defesa do goleiro adversário.

Com 11 dias de treino, o time mostrou bom repertório de jogadas trabalhadas, com boa movimentação e troca de passes até o ataque, mostrando que o período entre um jogo e outro foi proveitoso.

Até quando a torcida chiou com o treinador ao tirar Fernando Sobral para colocar Fabinho, a alteração se mostrou acertada. Sobral é um dos melhores jogadores do Ceará na Série A, mas não fazia um bom jogo. O Ceará cresceu com a entrada de Fabinho, assim como a de Erick e Lima, um pedido do torcedor no decorrer do jogo.

Além deles, Vina jogou bem, chamou o jogo pra ele, distribuindo bem as jogadas e chegando bem para finalizar.

Alternativas

Ou seja, ainda que o Ceará tenha empatado em 0 a 0 com o Internacional, jogou melhor que o adversário, poderia ter vencido, mas deixou uma boa impressão.

Tiago Nunes conseguiu achar alternativas dentro do elenco e conseguir extrair mais repertório de um time que é muito competivo, tem uma defesa sólida, mas que precisava ser mais criativo do meio pra frente.

Desperdiçar oportunidades ainda é um problema, mas o time está criando mais e pode evoluir na Série A. E com a presença da torcida, já foi mais agressivo em campo, o que pode ser benéfico pra um time já forte em casa na competição.