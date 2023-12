Nos últimos dez jogos, Fortaleza perdeu apenas uma vez para o Santos; veja retrospecto

O Fortaleza enfrenta a equipe do Santos, pela última rodada do Brasileirão de 2023. O Leão chega para o confronto com um bom retrospecto recente contra o Peixe, isso porque nos últimos dez duelos, o tricolor de aço só perdeu uma única vez para o alvinegro praiano. A partida acontece na Vila Belmiro, às 21h30 desta quarta-feira (6).

As equipes vivem momentos diferentes na competição. O time cearense já está com vaga garantida na Sul-Americana da próxima temporada, enquanto os santistas brigam para não cair para a Série B, o que marcaria a primeira queda da história do time paulista no campeonato nacional.

Últimas dez partidas

Nos últimos dez duelos, o Leão se mostrou melhor e venceu em quatro oportunidades. Enquanto o Alvinegro da Vila triunfou apenas uma única vez.

A última derrota do Fortaleza para o Santos aconteceu em 2021, quando o tricolor perdeu por 2 a 0. Marcos Leonardo marcou duas vezes.

Legenda: Marcos Leonardo marcou os dois gols do Santos na partida Foto: Ivan Storti / Santos FC

Já a última vitória do time do Pici, aconteceu ainda em 2023, na goleada aplicada por 4 a 0, no primeiro turno do Brasileirão. Os gols foram de Imanol Machuca, Caio Alexandre, Bruno Pacheco e João Basso (contra).

Um fato curioso é que em toda a história do confronto, os clubes só se enfrentaram em jogos válidos pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ao todo, são 21 duelos, com sete vitórias do Santos, dez empates e quatro triunfos do Fortaleza.

Dentro e fora de casa

Jogando em casa, o retrospecto do Leão não é positivo. O time foi derrotado em seus domínios em quatro oportunidades de 12 jogos, na qual venceu apenas três e empatou cinco.

Como visitante, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda disputou nove partidas contra os paulistas. O empate foi o resultado que mais se repetiu neste recorte, cinco vezes. O Santos venceu em três oportunidades e foi derrotado uma única vez em sua casa.

Caso o Santos perca para o Fortaleza, e Bahia e Vasco vençam suas respectivas partidas, o Peixe será rebaixado pela primeira vez na sua história.

