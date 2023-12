Renato Kayzer volta de empréstimo e quer ficar no Fortaleza para 2024

Após o fim do empréstimo ao América-MG, Renato Kayzer deve se apresentar ao Fortaleza por força de contrato no início de 2024. O Diário do Nordeste apurou que o centroavante tem interesse em permanecer no Tricolor do Pici para o restante da temporada e aguarda definição do clube.

Em nota, o clube mineiro, rebaixado para a Série B, anunciou o desligamento dele e agradeceu pelos serviços prestados. Kayzer disputou apenas três jogos pelo Coelho e não marcou nenhum gol. O atleta chegou ao clube em setembro deste ano. Com o fim do empréstimo, o jogador deve se apresentar ao Tricolor do Pici para a próxima temporada.

Kayzer chegou ao Fortaleza em 2022 e disputou 23 partidas pelo clube. O último jogo disputado com a camisa tricolor ocorreu no dia 12 de junho de 2022, contra o Athletico-PR, pela Série A. do mesmo ano.

Depois, foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. No time coreano, sofreu uma lesão grave e voltou ao Brasil para tratamento cirúrgico. Recuperado, o atleta foi emprestado ao time mineiro.