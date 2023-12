Já sem Fernando Miguel, Fortaleza embarca para jogo contra Santos; veja relacionados

O goleiro Fernando Miguel, que deixou o Fortaleza nesta terça-feira (5) e está próximo de ser anunciado como o novo reforço do Ceará, não embarcou com o Leão para a última rodada da Série A. Para o seu lugar, Vojvoda convocou o jovem Bruno Guimarães.

Bruno Guimarães tem 21 anos e não disputou nenhuma partida pelo time profissional do Fortaleza na atual temporada. Ele acumula passagens pelas categorias de base do Flamengo, além do time sub-20 do próprio Fortaleza.

Ao todo, Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores para o último compromisso do Tricolor do Pici na temporada. Nesta quarta-feira (6), o Fortaleza visita o Santos, na Vila Belmiro. O Leão já está garantido na próxima edição da Copa Sul-Americana.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS RELACIONADOS

Goleiros: João Ricardo, Maurício Koslinski e Bruno Guimarães

Laterais: Dudu, Tinga, Bruno Pacheco e Escobar

Zagueiros: Benevenuto, Brítez e Titi

Meio-campistas: Lucas Sasha, Pedro Augusto, Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino, Lucas Crispim e Calebe

Atacantes: Pikachu, Guilherme, Machuca, Lucero, Romero, Pedro Rocha e Marinho

Santos e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30 de Brasília, no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), para disputar a 38ª rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.