Fernando Miguel deixa Fortaleza e encaminha acerto com o Ceará

Fernando Miguel não é mais goleiro do Fortaleza e está prestes a fechar com o Ceará. O Tricolor anunciou o desligamento do jogador na manhã desta terça-feira (5). Com o fim do contrato do atleta, o clube optou por não renovar o vínculo.

Em nota, o Leão agradeceu pelo tempo dedicado ao clube. O goleiro chegou ao Pici em janeiro de 2022 e defendeu a equipe por duas temporadas. No período, conquistou três títulos (Nordestão - 2022 e Cearense - 2022 e 2023) e atuou nas competições internacionais em que o Leão esteve presente.

Aos 38 anos, Fernando Miguel tem acerto encaminhado com o Alvinegro, rival do ex-clube. O goleiro vai disputar a Série B do Brasileirão de 2024, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Em 2023, o Alvinegro sofreu bastante com problemas físicos dos goleiros. Na posição, o clube tem Richard, Bruno Ferreira, André Luiz e Cristian.