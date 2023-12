Veja desfalques do Santos para duelo contra o Fortaleza na última rodada do Brasileirão

Para o Santos, o jogo contra o Fortaleza é de sobrevivência na Série A do Brasileiro. O Peixe depende apenas de si para seguir na elite do futebol nacional. A equipe paulista comandada pelo técnico Marcelo Fernandes não terá três peças importantes no time.

O zagueiro Joaquim e o volante Rodrigo Fernández vão cumprir suspensão automática após o terceiro cartão amarelo. Os dois foram advertidos no duelo contra o Athletico-PR, quando o Peixe foi derrotado por 3 a 0.

Assim, a zaga do Santos pode ser formada por Messias, Dodô e João Basso, que deve ser titular após se recuperar de lesão. No lugar de Fernández, o técnico pode optar por Camacho ou por colocar o meia Lucas Lima. Quem também está de fora é o lateral-esquerdo Kevyson. O jogador trata uma entorse no tornozelo.

Em 15º na tabela, o Santos tem 43 pontos e não vence há quatro jogos. O grupo precisa da vitória contra o Leão para se garantir na Série A. O Peixe pode ser superado em pontuação por Vasco e Bahia, que também brigam para se afastar da zona da degola.

Os santistas enfrentam o Fortaleza nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham a disputa ao vivo e em tempo real.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Messias, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Nonato, Lucas Lima e Kevyson (Mendoza); Soteldo e Julio Furch (Marcos Leonardo).