Por top-10 do Brasileirão, Tinga foca em vitória do Fortaleza contra o Santos na última rodada

Depois de assegurar vaga na Sul-Americana de 2024, o Fortaleza almeja ficar no Top-10 do Brasileirão. Para assegurar isso, o time precisa vencer o Santos fora de casa. A posição na tabela também interessa financeiramente, já que a premiação do torneio leva isso em consideração. Capitão da equipe, Tinga falou sobre o adversário da última rodada.

"Contra o Santos, vamos fazer de tudo para honrar a camisa do Fortaleza. Fazer de tudo para conseguir os três pontos. Fico feliz com tudo o que a gente conquistou, em 78 jogos. A gente está vivo, está bem, bem preparado. Saímos vivos da temporada e esperamos muito mais para o próximo ano", disse o lateral.

Diferente do Leão do Pici, já garantido na Série A do próximo ano, o Santos luta para escapar da zona de rebaixamento. O Peixe tem 43 pontos e depende apenas de si para seguir na elite do futebol. Por isso, Tinga prevê um duelo duro na casa adversária, mas promete entrega.

"A gente vai acelerar, vai para cima. É um jogo dificílimo. A gente está vindo de uma sequência forte, cada jogo é uma decisão. Contra o Goiás, a gente relaxou. Tentamos correr, fazer esforço, mas fisicamente pesou, dificultou. Conseguimos os três pontos, que são importantes. Esse jogo contra o Santos, como no ano passado, vai ser decisivo para nós também. A gente vai fazer de tudo para conseguir terminar entre os 10 do Brasileiro, financeiramente para o clube é muito bom. Vamos fazer o máximo para conseguir a vitória", ressaltou o jogador.

O Fortaleza enfrenta o Santos na noite desta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. O duelo é válido pela última rodada do Brasileirão.