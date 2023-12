Tinga garante que Vojvoda fica no Fortaleza para 2024: 'vai ter que ficar mais um ano, isso é certo'

Após o treinador Juan Pablo Vojvoda afirmar que recebeu propostas de outros clubes e que ainda não tinha certeza sobre sua permanência no Fortaleza para 2024, o lateral-direito Tinga, capitão da equipe e um dos atletas de confiança do técnico, falou, em entrevista coletiva, sobre as expectativas para o próximo ano e afirmou que o argentino vai permanecer no Pici.

Tinga Lateral-direito do Fortaleza "O próximo ano vai ser melhor ainda. A gente vai ver o que a gente precisa melhorar, no contexto individual e coletivo, para vencer mais jogos. Falando do Vojvoda, ele não falou nada para nós. A gente até conversou sobre o futuro, sobre o próximo ano. Ele perguntou para nós o que está faltando, o que precisa melhorar e nós sempre fala que são poucas coisas, que são detalhes, que já estão nas mãos da diretoria e eles vão fazer o máximo para melhorar pro nosso rendimento também aumentar. O Vojvoda sabe que vai ter que ficar mais um ano, isso é certo, porque ele já falou para nós. Esperamos que dê tudo certo porque o próximo ano vai ser ainda mais brilhante e vamos fazer de tudo para conquistar títulos e marcar o nome na história novamente", disse.

PAPEIS INVERTIDOS

Logo após a conquista do pentacampeonato Cearense Tinga esteve muito próximo de deixar o Leão e assinar com o Cruzeiro. No entanto, uma conversa com Vojvoda foi determinante para a sua continuidade no Pici. Em uma entrevista exclusiva ao FortalezaCast, do Sistema Verdes Mares, o camisa 2 tricolor comentou que o treinador foi crucial para garantir a sua permanência.