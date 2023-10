Vojvoda convenceu Tinga a permanecer no Fortaleza: 'não quero que tu vá'

O lateral-direito e capitão do Fortaleza, Tinga, revelou em entrevista exclusiva ao programa FortalezaCast, do Sistema Verdes Mares, que uma conversa com o treinador Vojvoda foi determinante para que o jogador não acertasse com o Cruzeiro no início de 2023.

O lateral contou que por muito pouco não deixou o Fortaleza após a conquista do pentacampeonato e que a conversa com o treinador foi fundamental para isso. Anteriormente, uma outra conversa entre eles foi importante a renovação do técnico.

Tinga Capitão do Fortaleza Fomos campeões e comemorei como se fosse o último dia, despedida. No outro dia fui pegar minhas coisas. Aí o pessoal: 'o Vojvoda quer falar contigo, está lá na sala'. Vojvoda disse: 'olha, Tinga, sei que já está tudo certo, mas não quero que tu vá, tu é muito importante para o clube.'

Legenda: Tinga marcou um dos gols da vitória do Fortaleza que classificou para a final da Copa Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

"Conversamos (Tinga, Vojvoda e Marcelo Paz) na rua do Pici, bem na porta. Eu já estava quase indo embora e ele (Marcelo Paz) veio, do lado da porta do carro dele. 'Ele (Vojvoda) não quer que tu vá.' Eu disse: 'Presidente é contigo, o que é que falta?'. No carro, já fui ligando para minha esposa: 'acho que não vai dar, acho que a gente vai ficar.'", completou Tinga.

"Antes disso, no final do Brasileiro do ano passado o Vojvoda tinha a proposta de ir embora. Eu fui falar com ele: 'Vojvoda, pelo amor de Deus, fica, a gente vai tentar ficar todo mundo, montar um time melhor ainda, porque tu é a pessoa mais determinante.' Ele estava bem balançado. Liguei, falei, tentamos fazer de tudo para ele ficar e aí ele fica", revelou o lateral.

ACOMPANHE O CORTE COMPLETO

ACOMPANHE A ENTREVISTA COMPLETA