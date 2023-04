Tinga renova contrato com o Fortaleza até 2026

O Fortaleza renovou o contrato do lateral-direito Tinga até 2026. O clube comunicou o acerto um pouco antes da partida contra o Àguia de Marabá pela Copa do Brasil no Castelão. O lateral não foi relacionado, mas está no estádio com o grupo e foi aplaudido pela torcida leonina.

Tinga tinha proposta do Cruzeiro, mas após reunião com a diretoria tricolor, a renovação foi encaminhada e renovada. Antes, seu vínculo com o Leão era até o fim da atual temporada.

"Tinga já tinha uma renovação apalavrada com o Fortaleza, que já estava em operação. Veio a proposta do Cruzeiro, mas a gente sentou com o jogador e entendemos da permanência dele estendendo um pouco mais o contrato", detalhou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

Legenda: Tinga renovou contrato com o Leão até 2026 Foto: Divulgação / Fortaleza EC

O mandatário tricolor explicou que seria difícil repor uma eventual saída do jogador agora, seja dentro do elenco ou na janela de transferências.

"Ele está feliz com a permanência e a gente tem uma sequência de competições importantes, não podíamos perder jogadores que têm status de titular nesse momento, sem possibilidade de reposição dentro do elenco ou mesmo na janela que está se fechando. Então entendemos que foi a decisão mais acertada, estamos felizes com isso", afirmou Paz.

Idolo tricolor

Tinga é o capitão do Fortaleza um dos dois remascentes do elenco durante todas as conquistas até o pentacampeonato Cearense (2019-23). São 270 jogos, 20 gols e 32 assistências até aqui. Além da sequência inédita na história do clube, Tinga conquistou também o Campeonato Cearense em 2015, somando seis títulos da competição ao todo.

Durante toda essa sua trajetória, agora com uma extensão contratual, o atleta soma mais títulos importantes, como a Série B do Campeonato Brasileiro (2018) e duas Copas do Nordeste (2019 e 2022), além de marcas históricas como as campanhas na Série A do Brasileiro com as classificações da Clube para a Libertadores e Sul-americana.

"Quando a gente consegue produzir um ídolo a gente tem que valorizar e deixar ele aqui no Clube o máximo de tempo possível porque isso ganha jogos, ganha campeonato e forma gerações de torcedores também", concluiu Marcelo Paz.