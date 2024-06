Kobayashi desabafa após vaias da torcida do Ferroviário: 'Se tiver atrapalhando posso ir embora'

O Ferroviário empatou com a Ferroviária, em 0 a 0, na noite da última quarta-feira (26), em jogo da 10ª rodada da Série C do Brasileiro. As equipes se enfrentaram no estádio Presidente Vargas. Após o confronto, o técnico Paulinho Kobayashi, desabafou sobre as vaias que o Tubarão da Barra recebeu durante o confronto contra a equipe paulista, que está invicta na competição.

“Eu to (satisfeito com o rendimento da equipe). Agora quem não ficou satisfeito tem que rever se está torcendo a favor ou contra (o Ferroviário). A gente vê algumas pessoas criticando uma situação dessas em que os jogadores se entregaram e que, o tempo todo, tentaram fazer o melhor. Penso que é uma equipe que não perdeu de ninguém (a Ferroviária), é um time muito competente, um time que tem um investimento muito alto. Estamos tendo dificuldades de contratar, e ainda estamos conseguindo jogar de igual para igual” Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário

VAIAS DA TORCIDA

Durante o confronto contra a equipe do interior de São Paulo, a torcida chegou a vaiar o Tubarão, fato que incomodou o técnico da equipe coral ao ponto dele deixar seu cargo a disposição, caso entendessem que ele estaria atrapalhando o clube.

“É muito bom quando a gente acha que está tudo certo ou tudo direitinho e na hora que tem que apoiar, na hora que tem que ajudar, na hora que tem que ter o entendimento que os jogadores precisam do apoio, aí fica falando algumas besteiras. Então, isso daí nos entristece e eu vim aqui foi para ajudar. Se tiver atrapalhando também, posso ir embora, não tem problema nenhum”, disse Paulinho.

De acordo com Kobayashi, ninguém está imune as críticas, contudo, elas precisariam acontecer nos momentos de “falta de entrega de sua equipe”, fato que, segundo ele, não aconteceu no jogo diante a Ferroviária.

“Eu não sou contra críticas, eu não sou contra cobranças, eu sou a favor, lógico, desde que seja uma cobrança verbal. A cobrança tem que existir, sim, desde que você perceba que está tendo má vontade, que não está tendo entrega, e hoje o nosso time se entregou. Eu acho que foi uma das partidas que nós mais nos entregamos. Você vê a nossa linha defensiva hoje onde sempre foi criticada. Conseguimos jogar e não deixamos que o adversário, com tanta qualidade, conseguisse jogar”, afirmou o técnico coral.

ADVERSÁRIO INVICTO

Para Kobayashi, o descontentamento com as vaias sofridas pelo seu time tem muito a ver com a qualidade do adversário. Segundo o técnico do Tubarão, a equipe paulista é uma das melhores tecnicamente que o Ferroviário enfrentou. Até o momento, a Ferroviária-SP, juntamente ao Botafogo-PB, são os únicos times invictos na competição.

“A Ferroviária é um time que marca bem, um time que, taticamente, acho que é um dos melhores que enfrentamos e tudo isso daí acho que tem que ter o entendimento. Então tudo isso daí tem que ser somado. Fazer gols em uma equipe que tomou só quatro gols no campeonato todo, uma equipe que está invicta. Então criticar numa situação dessa é isso daí que nos revolta. Isso daí que nos deixa tristes, chateados. Se fosse uma equipe que a gente vê que tomou vários gols, uma equipe que não consegue jogar, uma equipe que não está somando pontos, aí, sim, eu concordo. Eu não acho que só tem que apoiar não, tem hora que tem que cobrar, sim, mas cobrar no momento certo. Tem que saber o que cobra, quando cobra, e a hora que cobra”, afirmou.

*Sob supervisão de Vladimir Marques.